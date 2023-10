SOIRÉE, DISCO D’ANTAN 7 Rue de la Grange Moutiers-sur-le-Lay, 11 novembre 2023, Moutiers-sur-le-Lay.

Moutiers-sur-le-Lay,Vendée

Viens revivre ta disco d’autrefois, 80’s, 90’s, 00’s.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

7 Rue de la Grange LA GRANGE DU LAY

Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire



Come and relive your disco days, 80’s, 90’s, 00’s

Ven a revivir tu pasado disco, 80’s, 90’s, 00’s

Komm und lass deine Disco von damals wieder aufleben, 80er, 90er, 00er Jahre

Mise à jour le 2023-10-12 par Vendée Expansion