PETIT MARCHÉ DE NOËL DE LA PIMBÊCHE 7 rue de la Gare Le Syndicat, 9 décembre 2023, Le Syndicat.

Le Syndicat,Vosges

Des artisans, des producteurs dans la bonne humeur ! Petite restauration.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. 0 EUR.

7 rue de la Gare NOL

Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est



Craftsmen and producers in good spirits! Snacks and snacks.

Artesanos y productores de buen humor Pequeño catering.

Handwerker, Produzenten in guter Stimmung! Kleine Speisen und Getränke.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES