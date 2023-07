LUD’R 7 rue de la Clairie La Bresse, 13 juillet 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

La Ludothèque de la MLC de la Bresse prend l’air sur la terrasse de l’hôtel Ibis ! Venez partager un moment de jeu entre amis ou en famille. Des jeux de société pour tous les goûts, des grands jeux en bois, des jeux géants, des jeux de construction, un coin pour les touts petits… Possibilité de jouer abrités.. Tout public

Mercredi 2023-07-13 17:00:00 fin : 2023-07-13 20:00:00. EUR.

7 rue de la Clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The game library of the MLC of La Bresse is taking the air on the terrace of the Ibis hotel! Come and share a moment of play with friends or family. Board games for all tastes, big wooden games, giant games, construction games, a corner for the little ones… Possibility of playing under cover.

La ludoteca del CLM de La Bresse toma el aire en la terraza del hotel Ibis Venga a disfrutar de una partida con amigos o en familia. Juegos de mesa para todos los gustos, grandes juegos de madera, juegos gigantes, juegos de construcción, un rincón para los más pequeños… Zonas de juego protegidas disponibles.

Die Ludothek der MLC de la Bresse geht auf der Terrasse des Hotels Ibis an die frische Luft! Kommen Sie und teilen Sie einen Moment des Spielens mit Freunden oder der Familie. Gesellschaftsspiele für jeden Geschmack, große Holzspiele, Riesenspiele, Konstruktionsspiele, eine Ecke für die ganz Kleinen… Geschützte Spielmöglichkeiten.

