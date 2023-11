Déjeuner Cabaret 7 Rue de la Butée Vasles, 2 décembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Déjeuner Cabaret

Organisé par UNC Vasles / Les Forges

Animé par Musicool

Le Repas est préparé par le traiteur « Canivet et associés », il comprend :

Apéritif, poisson, plat, fromages, dessert et café

Le tout pour 34,50€

Réservation avant le 17 novembre.

7 Rue de la Butée Maison du mouton

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cabaret Lunch

Organized by UNC Vasles / Les Forges

Hosted by Musicool

The meal is prepared by the caterer « Canivet et associés » and includes :

Aperitif, fish, main course, cheese, dessert and coffee

All for 34.50?

Book before November 17th

Almuerzo cabaret

Organizado por UNC Vasles / Les Forges

Organizado por Musicool

La comida está preparada por el catering « Canivet et associés » e incluye :

Aperitivo, pescado, plato principal, queso, postre y café

Todo por 34,50?

Reserve antes del 17 de noviembre

Cabaret Lunch

Organisiert von UNC Vasles / Les Forges

Unterhalten von Musicool

Das Essen wird vom Traiteur « Canivet et associés » zubereitet und umfasst:

Aperitif, Fisch, Hauptgericht, Käse, Dessert und Kaffee

Das Ganze kostet 34,50 Euro

Reservierung vor dem 17. November

