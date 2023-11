Bientôt Noël 7 Rue de la Butée Vasles, 25 novembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Venez nous retrouver à la salle de l’ alpagerie

10h à 18h les créateurs et artisanat vous attendent

10h30 : Boucle d’or et les trois ours (spectacle pour les petits)

16h : Sur les pas des lutins (spectacle pour tous balade contée)

18 la frat’fanfare

Restauration sur place.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

7 Rue de la Butée Maison du mouton

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and meet us at the Salle de l’Alpagerie

10 a.m. to 6 p.m. Creators and crafts await you

10:30am: Goldilocks and the Three Bears (show for children)

4pm: Sur les pas des lutins (storytelling show for all)

18 la frat’fanfare

Catering on site

Venga a vernos a la sala Alpagerie

de 10.00 a 18.00 h: artistas y artesanos le esperan

10.30 h: Ricitos de oro y los tres osos (espectáculo para niños)

16.00 h: Tras las huellas de los duendes (espectáculo para todos, paseo cuentacuentos)

18 la frat’fanfare

Restauración in situ

Besuchen Sie uns im Saal der Almwirtschaft

10h bis 18h Kreative und Kunsthandwerker erwarten Sie

10.30 Uhr: Goldlöckchen und die drei Bären (Schauspiel für die Kleinen)

16 Uhr: Auf den Spuren der Kobolde (Schauspiel für alle, Märchenspaziergang)

18 la frat’fanfare

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-11-03 par CC Parthenay Gâtine