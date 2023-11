« Clair Obcure » fête ses 20 ans !!!! 7 Rue de la Butée Vasles, 25 novembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Exposition des adhérents de l’association de peinture et démonstration à la salle pastorale en même temps que le Marché de Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

7 Rue de la Butée Maison du mouton

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and demonstration by members of the painting association at the Salle Pastorale, in conjunction with the Christmas Market.

Exposición de los miembros de la asociación de pintura y demostración en la Salle Pastorale al mismo tiempo que el Mercado de Navidad.

Ausstellung der Mitglieder des Malvereins und Vorführungen im Pastoralsaal zur gleichen Zeit wie der Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-11-21 par CC Parthenay Gâtine