Bal des pompiers de Vasles 7 Rue de la Butée Vasles, 4 novembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

L’amicale des sapeurs pompiers de Vasles vous invite

Animation avec ECLIPSE

Menu 24€

Salade périgourdine

Cuisse de canette rôtie au cidre, accompagnée de son gratin dauphinois et sa poêlée champêtre

Duo de fromages

Crumble de pomme caramel au beurre salé

Café

Menu enfant 10€

Steack haché, gratin dauphinois

Eclair au chocolat

Une boisson offerte

Réservation avant le 27 octobre.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

7 Rue de la Butée Maison du mouton

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Vasles Fire Brigade Association invites you to

Entertainment with ECLIPSE

Menu 24?

Perigord salad

Cider-roasted leg of duck with gratin dauphinois and country-style pan-fried potatoes

Duo of cheeses

Salted butter caramel apple crumble

Coffee

Children’s menu 10?

Chopped steak, gratin dauphinois

Chocolate eclair

One free drink

Book before October 27

La Asociación de Bomberos de Vasles le invita a

Entretenimiento con ECLIPSE

Menú 24?

Ensalada Perigord

Muslo de pato asado a la sidra con gratinado dauphinois y patatas fritas al estilo rural

Dúo de quesos

Crumble de manzana con caramelo de mantequilla salada

Café

Menú infantil 10?

Filete picado, gratinado dauphinois

Eclair de chocolate

Una bebida gratis

Reserva antes del 27 de octubre

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Vasles lädt Sie ein

Unterhaltung mit ECLIPSE

Menü 24?

Perigourdine-Salat

In Cidre gebratene Entenkeule mit Dauphinois-Gratin und Feldpfanne

Duo von Käsesorten

Apfel-Crumble mit Karamell und gesalzener Butter

Kaffee

Kindermenü 10?

Hacksteak mit Dauphinois-Gratin

Eclair mit Schokolade

Ein kostenloses Getränk

Reservierung vor dem 27. Oktober

Mise à jour le 2023-10-25 par CC Parthenay Gâtine