Les mardis ludiques Belli’Jeux 7 Rue de la Bannière du Roi Compiègne, 12 décembre 2023 20:30, Compiègne.

Compiègne,Oise

À la découverte des jeux de société avec l’association Jouons à Compiègne. Ouvert à tous..

2023-12-12 fin : 2023-12-12

7 Rue de la Bannière du Roi

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Discover board games with the Jouons à Compiègne association. Open to all.

Descubra los juegos de mesa con la asociación Jouons à Compiègne. Abierto a todos.

Auf Entdeckungsreise zu Gesellschaftsspielen mit dem Verein Jouons à Compiègne. Offen für alle.

