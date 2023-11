Balade ludique à Thann 7 rue de la 1ère Armée Thann, 8 janvier 2024, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann et récoltez des indices pour résoudre l’énigme. Livret de jeu à l’Office de Tourisme..

2024-01-08 fin : 2024-11-25 18:00:00. 0 EUR.

7 rue de la 1ère Armée

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Go off the traditional paths to discover Thann and collect clues to solve the puzzle. Game booklet at the Tourist Office.

Sal de los caminos trillados para descubrir Thann y recoger pistas para resolver el enigma. Folleto del juego en la Oficina de Turismo.

Verlassen Sie die traditionellen Pfade, um Thann zu entdecken, und sammeln Sie Hinweise, um das Rätsel zu lösen. Spielheft im Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay