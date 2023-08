Escape game nature : l’Engelbourg 7 rue de la 1ère armée Thann, 16 septembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Jeux et épreuves pour tous, avec pour objectif de passer un bon moment en famille ou en tribu, se dépenser, faire travailler la tête et les jambes..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

7 rue de la 1ère armée

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Games and events for all, with the aim of having a good time with family and friends, getting active and exercising both head and legs.

Juegos y eventos para todos, con el objetivo de pasar un buen rato con la familia y los amigos, hacer ejercicio y ejercitar la cabeza y las piernas.

Spiele und Prüfungen für alle, mit dem Ziel, eine gute Zeit mit der Familie oder dem Stamm zu verbringen, sich auszupowern und Kopf und Beine zu trainieren.

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay