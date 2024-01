Cinéma en plein air 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc, mardi 23 juillet 2024.

Lesparre-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 22:00:00

fin : 2024-07-23 23:45:00

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air et en famille, dans le quartier XIXème de Lesparre.

Parents et enfants pourront également déguster des glaces artisanales de la Maison d’Artémis et du traditionnel pop-corn.

Programmation en cours. Tout public.

Devant le CALM.

En cas de mauvais temps, un repli au cinéma est prévu.

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air et en famille, dans le quartier XIXème de Lesparre.

Parents et enfants pourront également déguster des glaces artisanales de la Maison d’Artémis et du traditionnel pop-corn.

Programmation en cours. Tout public.

Devant le CALM.

En cas de mauvais temps, un repli au cinéma est prévu.

EUR.

7 rue de Gramont CALM

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Médoc-Vignoble