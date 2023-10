Vernissage et concert du Nouvel-An 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc, 12 janvier 2024, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Le Centre Culturel propose une soirée vernissage de l’exposition des oeuvres contemporaines, ainsi que le traditionnel concert du Nouvel-An.

La soirée débutera avec la présentation guidée de l’exposition, suivie d’une petite collation et du verre de l’amitié dans le hall. Le concert commencera à 21h, et sera assuré par Nicolas Saez, guitariste et compositeur franco-espagnol aux influences latines et jazz, teintées de flamenco.

Pour tout public.

Billetterie au CALM, à la bibliothèque, et sur place le jour même dans la limite des places disponibles..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 22:30:00. EUR.

7 rue de Gramont CALM

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Centre Culturel offers an evening of vernissage for the exhibition of contemporary works, as well as the traditional New Year’s concert.

The evening begins with a guided presentation of the exhibition, followed by light refreshments and a « verre de l’amitié » in the hall. The concert begins at 9pm, and will feature Nicolas Saez, a Franco-Spanish guitarist and composer with Latin and jazz influences, tinged with flamenco.

For all audiences.

Tickets available at CALM, the library and on site on the day of the concert, subject to availability.

El Centre Culturel organiza una velada de presentación de la exposición de obras contemporáneas, así como el tradicional concierto de Año Nuevo.

La velada comenzará con una visita guiada a la exposición, seguida de un refrigerio y una copa en el vestíbulo. El concierto, que comenzará a las 21:00, correrá a cargo de Nicolas Saez, guitarrista y compositor franco-español con influencias latinas y de jazz, teñidas de flamenco.

Apto para todos los públicos.

Entradas disponibles en el CALM, la biblioteca y el mismo día, según disponibilidad.

Das Kulturzentrum bietet einen Abend zur Eröffnung der Ausstellung zeitgenössischer Werke sowie das traditionelle Neujahrskonzert an.

Der Abend beginnt mit einer geführten Präsentation der Ausstellung, gefolgt von einem kleinen Imbiss und einem Glas Freundschaft in der Lobby. Das Konzert beginnt um 21 Uhr und wird von Nicolas Saez gegeben, einem spanisch-französischen Gitarristen und Komponisten mit Latin- und Jazz-Einflüssen, die von Flamenco geprägt sind.

Für jedes Publikum geeignet.

Kartenvorverkauf im CALM, in der Bibliothek und vor Ort am selben Tag, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-10-22 par OT Médoc-Vignoble