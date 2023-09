Concert classique « Quatuor Elixir » 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc, 24 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Venez assister au concert de musique classique donné par le « Quatuor Elixir ».

Au programme :

Albinoni : sonate en sol mineur

Mozart : les noces de figaro ; ouverture

Corelli : gigue de la sonate op. 5

Brahms : danse hongroise No 4

Kurt Weil : opéra de Quat’ sous (extraits)

Piazzolla : Adios nonino

Ciesla : Rhapsodish

Gershwin : Oh lady be good !

Pour tout public.

Billetterie au CALM, à la bibliothèque et sur place le soir même (sous réserve de disponibilités)..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:30:00. EUR.

7 rue de Gramont CALM

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a classical music concert by the « Quatuor Elixir ».

Program:

Albinoni: sonata in G minor

Mozart: The Marriage of Figaro; overture

Corelli: gigue from sonata op. 5

Brahms: Hungarian Dance No. 4

Kurt Weil: Quat? sous opera (excerpts)

Piazzolla: Adios nonino

Ciesla: Rhapsodish

Gershwin: Oh lady be good!

For all audiences.

Tickets available at CALM, the library and on site that evening (subject to availability).

Venga a disfrutar de un concierto de música clásica a cargo del « Quatuor Elixir ».

En el programa:

Albinoni: sonata en sol menor

Mozart: Las bodas de Fígaro; obertura

Corelli: giga de la sonata op. 5

Brahms: Danza húngara nº 4

Kurt Weil: La ópera de los tres centavos (extractos)

Piazzolla: Adiós nonino

Ciesla: Rapsodia

¡Gershwin: Oh lady be good!

Para todos los públicos.

Entradas disponibles en el CALM, la biblioteca y el mismo día (según disponibilidad).

Besuchen Sie das klassische Musikkonzert des « Elixir-Quartetts ».

Auf dem Programm stehen:

Albinoni: Sonate in g-Moll

Mozart: Die Hochzeit des Figaro; Ouvertüre

Corelli: Gigue aus der Sonate op. 5

Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 4

Kurt Weil: Dreigroschenoper (Auszüge)

Piazzolla: Adios nonino

Ciesla: Rhapsodish

Gershwin: Oh lady be good!

Für alle Altersgruppen.

Kartenverkauf im CALM, in der Bibliothek und am selben Abend vor Ort (je nach Verfügbarkeit).

