Concert de jazz « le voyage de Claude » 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc, 4 novembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Ce spectacle prend la forme d’un concert dessiné : le monde de Claude raconte d’odyssée de cette enfant qui tente d’apprendre à nager.

Ce voyage marin, musical et pictural est présenté par les musiciens du trio de jazz « Claude » et l’aquarelliste Sophie Bataille, qui vont esquisser, chanter et harmoniser l’histoire de Claude.

Un atelier de médiation est proposé sur inscription de 15h30 à 16h30 pour un jeune public de 6 à 12 ans, en amont du spectacle..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

7 rue de Gramont CALM

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This show takes the form of a drawn concert: Claude’s world recounts the odyssey of a child trying to learn to swim.

This marine, musical and pictorial voyage is presented by musicians from the « Claude » jazz trio and watercolorist Sophie Bataille, who will sketch, sing and harmonize Claude’s story.

A mediation workshop for young audiences aged 6 to 12 is available on registration from 3:30 to 4:30 pm, prior to the show.

Este espectáculo adopta la forma de un concierto de dibujo: el mundo de Claude cuenta la odisea de este niño que intenta aprender a nadar.

Los músicos del trío de jazz « Claude » y la acuarelista Sophie Bataille dibujarán, cantarán y armonizarán la historia de Claude.

Antes del espectáculo, de 15.30 a 16.30 horas, se organizará un taller de iniciación para el público infantil de 6 a 12 años.

Diese Aufführung findet in Form eines gezeichneten Konzerts statt: Die Welt von Claude erzählt die Odyssee eines Kindes, das versucht, schwimmen zu lernen.

Diese musikalische und bildliche Seereise wird von den Musikern des Jazztrios « Claude » und der Aquarellistin Sophie Bataille präsentiert, die Claudes Geschichte skizzieren, singen und harmonisieren werden.

Im Vorfeld der Aufführung wird von 15:30 bis 16:30 Uhr ein Vermittlungsworkshop für ein junges Publikum von 6 bis 12 Jahren angeboten, für den eine Anmeldung erforderlich ist.

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Médoc-Vignoble