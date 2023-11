Artothèque : Le ciel, jour et nuit 7 Rue de Grammont Lesparre-Médoc, 1 décembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Organisé par le Réseau d’Éducation Prioritaire de Lesparre-Médoc, l’Artothèque s’expose au CALM et à la Bibliothèque pour son rendez-vous annuel avec le milieu scolaire.

Le thème de cette édition : « Le ciel, jour et nuit ».

Aux heures d’ouverture des établissements..

2023-12-01 fin : 2023-12-20 . EUR.

7 Rue de Grammont Le CALM

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Lesparre-Médoc Priority Education Network, the Artothèque is exhibiting at CALM and the Library for its annual meeting with schools.

This year’s theme: « The sky, day and night ».

During school opening hours.

Organizada por la Red de Educación Prioritaria de Lesparre-Médoc, la Artothèque expone en el CALM y en la Biblioteca con motivo de su encuentro anual con las escuelas.

El tema de este año: « El cielo, de día y de noche ».

En horario escolar.

Die Artothek wird vom Réseau d’Éducation Prioritaire de Lesparre-Médoc organisiert und stellt sich im CALM und in der Bibliothek aus, um ihr jährliches Treffen mit den Schulen zu veranstalten.

Das Thema der diesjährigen Ausgabe: « Der Himmel, Tag und Nacht ».

Während der Öffnungszeiten der Schulen.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Médoc-Vignoble