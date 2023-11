Le showroom des métiers : Manager de commerce 7 Rue de Casseneuil Villeneuve-sur-Lot, 28 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Rencontre et témoignage d’un professionnel..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . EUR.

7 Rue de Casseneuil Mission Locale Pays du Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An interview with a professional.

Reúnase con un profesional y escuche lo que tiene que decir.

Treffen und Erfahrungsbericht eines Fachmanns.

