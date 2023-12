Spectacle de Noël 7 rue d’Aspremont Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Spectacle de Noël 7 rue d’Aspremont Dax, 17 décembre 2023, Dax. Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17 Présenté par les élèves des cours de chant du bigbang.

Plusieurs passagers se retrouvent coincés dans un hall de gare suite à une grosse chute de neige. l’occasion pour eux de passer le temps en partageant leurs meilleurs moment de noël..

Présenté par les élèves des cours de chant du bigbang.

Plusieurs passagers se retrouvent coincés dans un hall de gare suite à une grosse chute de neige. l’occasion pour eux de passer le temps en partageant leurs meilleurs moment de noël.

Présenté par les élèves des cours de chant du bigbang.

Plusieurs passagers se retrouvent coincés dans un hall de gare suite à une grosse chute de neige. l’occasion pour eux de passer le temps en partageant leurs meilleurs moment de noël. EUR.

7 rue d’Aspremont Salle du Big Bang

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Grand Dax Détails Catégories d’Évènement: Dax, Landes Autres Code postal 40100 Lieu 7 rue d'Aspremont Adresse 7 rue d'Aspremont Salle du Big Bang Ville Dax Departement Landes Lieu Ville 7 rue d'Aspremont Dax Latitude 43.7045519 Longitude -1.0380418 latitude longitude 43.7045519;-1.0380418

7 rue d'Aspremont Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/