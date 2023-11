Soirée Jam session 7 rue d’Aspremont Dax, 9 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Portez vos guitares (pas de pédalier), basses et partageons un moment de rencontre, d’échange et de musique ! Ouvert à tous sans restriction de niveaux ou de styles..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

7 rue d’Aspremont Salle du Big Bang

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Bring your guitars (no pedals), basses and let’s share a moment of meeting, exchange and music! Open to all without restriction of level or style.

¡Traigan sus guitarras (sin pedales), bajos y compartamos un momento de encuentro, intercambio y música! Abierto a todos sin restricción de nivel o estilo.

Tragen Sie Ihre Gitarren (keine Pedalboards), Bässe und lassen Sie uns einen Moment der Begegnung, des Austauschs und der Musik teilen! Offen für alle, ohne Einschränkung des Niveaus oder der Stilrichtung.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Grand Dax