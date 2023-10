Théâtre d’improvisation 7 rue d’Aspremont Dax, 10 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Retrouvez tout le décorum du catch impro à coups de personnages et de situations plus incroyables les unes que les autres ! A la fin du show, le public vote pour l’équipe qui semble avoir fourni la meilleure prestation..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

7 rue d’Aspremont Salle du Big Bang

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



You’ll find all the decorum of wrestling improv, with characters and situations each more incredible than the last! At the end of the show, the audience votes for the team that seems to have delivered the best performance.

Encontrará todo el decoro de la improvisación de lucha libre en una serie de personajes y situaciones, ¡a cada cual más increíble! Al final del espectáculo, el público vota al equipo que parece haber realizado la mejor actuación.

Das ganze Dekorum des Impro-Wrestlings wird mit den unglaublichsten Figuren und Situationen wieder aufgerollt! Am Ende der Show stimmt das Publikum für das Team ab, das die beste Leistung erbracht hat.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Grand Dax