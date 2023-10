Soirée Halloween 7 rue d’Aspremont Dax, 31 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Avec Bigbang Thérapy et playlist rock. Venez partager quelques tapas en musique avec les plus énergique et cultes des reprises pop rock 80′ & 90′. Puis une playlist spéciale rock sera prévu pour danser. déguisez vous les plus beaux boiront à l’œil ….

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

7 rue d’Aspremont Salle du Big Bang

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



With Bigbang Thérapy and rock playlist. Come and share a few tapas with some of the most energetic and cult 80′ & 90′ pop rock covers. Then there’s a special rock playlist to dance to. Dress up and the best will drink to the ?

Con Bigbang Thérapy y lista de reproducción de rock. Ven a compartir unas tapas al son de las versiones más enérgicas y cultas del pop rock de los 80 y 90. Luego habrá una lista de reproducción especial de rock para bailar. Luego habrá una lista de reproducción de rock especial para bailar. Disfrázate y los mejores brindarán por la ?

Mit Bigbang Therapy und Rock-Playlist. Kommen Sie und genießen Sie Tapas und Musik mit den energiegeladensten und kultigsten 80′ & 90′ Pop-Rock-Covers. Danach gibt es eine spezielle Rock-Playlist zum Tanzen

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Grand Dax