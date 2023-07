L’ARCHÉOLOGIE DES FALUNS EN DOUESSIN 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou, 11 juillet 2023, Doué-en-Anjou.

L’exposition « l’Archéologie des Faluns en Douessin, un nouvel éclairage sur le passé » offre une rétrospective sur les fouilles archéologiques qui ont révélé une occupation humaine précoce du territoire douessin..

The « Archaeology of the Faluns in Douessin, shedding new light on the past » exhibition offers a retrospective on the archaeological digs that revealed early human occupation of the Douessin territory.

La exposición « Arqueología de los Faluns en Douessin, arrojar nueva luz sobre el pasado » ofrece una retrospectiva de las excavaciones arqueológicas que han revelado la ocupación humana temprana de la zona de Douessin.

Die Ausstellung « L’Archéologie des Faluns en Douessin, un nouvel éclairage sur le passé » bietet einen Rückblick auf die archäologischen Ausgrabungen, die eine frühe menschliche Besiedlung des Douessin-Gebiets aufzeigen.

