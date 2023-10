Exposition Le château du Wildenstein, 30 ans de découvertes 7 rue Clémenceau Saint-Amarin, 4 octobre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

Le Musée Serret vous propose cette exposition archéologique et photographique, l’occasion de (re)découvrir le fameux château du Wildenstein surplombant le lac, son histoire et ses mystères..

2023-10-04 fin : 2023-11-12 . EUR.

7 rue Clémenceau

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



The Musée Serret presents this archaeological and photographic exhibition, an opportunity to (re)discover the famous Wildenstein castle overlooking the lake, its history and its mysteries.

El museo Serret presenta esta exposición arqueológica y fotográfica, una oportunidad para (re)descubrir el famoso castillo de Wildenstein que domina el lago, su historia y sus misterios.

Das Musée Serret bietet Ihnen diese archäologische und fotografische Ausstellung, eine Gelegenheit, das berühmte Schloss Wildenstein hoch über dem See, seine Geschichte und seine Geheimnisse (wieder) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin