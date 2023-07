Le Rucher d’Eden 7 rue Claude Warsmann Tannay, 12 juillet 2023, Tannay.

Tannay,Ardennes

Vente directe de miel de printemps, d’été de fleurs – pots de 500g ou 1kgToute l’année sur RDV.

7 rue Claude Warsmann Chez M. Thierry Sauce

Tannay 08390 Ardennes Grand Est



Direct sale of spring, summer and flower honey – 500g or 1kg potsAll year round by appointment

Venta directa de miel de flores de primavera y verano – botes de 500g o 1kgTodo el año con cita previa

Direktverkauf von Frühlings- und Sommerblütenhonig – 500g- oder 1kg-TöpfeGanzjährig auf RDV

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme