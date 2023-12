Marché de Noël à Sainte-Adresse 7 Rue Charles Dalencour Sainte-Adresse, 1 décembre 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Le marché de Noël de Sainte-Adresse, organisé par l’association Les Petits Galets, aura lieu le 2 décembre de 10h à 19h et le 3 décembre de 10h à 18h, à l’Orangerie, Parc de la Roseraie.

Entrée : 1 €..

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-03

7 Rue Charles Dalencour

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



The Sainte-Adresse Christmas market, organized by the association Les Petits Galets, will take place on December 2 from 10am to 7pm and on December 3 from 10am to 6pm, at the Orangerie, Parc de la Roseraie.

Admission: 1?

El mercado navideño de Sainte-Adresse, organizado por la asociación Les Petits Galets, tendrá lugar el 2 de diciembre de 10.00 a 19.00 h. y el 3 de diciembre de 10.00 a 18.00 h., en la Orangerie del parque de la Roseraie.

Entrada: 1 euro.

Der Weihnachtsmarkt von Sainte-Adresse, der von der Vereinigung Les Petits Galets organisiert wird, findet am 2. Dezember von 10 bis 19 Uhr und am 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr in der Orangerie, Parc de la Roseraie, statt.

Eintritt: 1 ?

