Appel à candidatures 2022, programme d’incubation Fabrique de Territoire 7 rue camille claudel Morancez Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Morancez

Appel à candidatures 2022, programme d’incubation Fabrique de Territoire 7 rue camille claudel, 30 novembre 2022, Morancez. Appel à candidatures 2022, programme d’incubation Fabrique de Territoire Mercredi 30 novembre, 09h00 7 rue camille claudel Chartres Métropole lance son 3e appel à candidatures pour recruter la nouvelle promotion de startup dans le cadre de son programme d’incubation Fabrique de Territoire. 7 rue camille claudel 28630 Morancez 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Vous êtes étudiant.e ou jeune entrepreneur.euse étant fortement investi dans l’animation et la transformation des territoires ? Le 101 Cité de l’Innovation de Chartres vous propose un programme d’accompagnement en immersion dans la filière pour donner vie à vos idées. L’appel à candidature est ouvert du 20 septembre au 30 novembre 2022. Le programme Fabrique de Territoire c’est :

– Un accompagnement sur 12 mois à partir de janvier, en collectif et en individuel aux côtés d’experts et au quotidien avec l’équipe OTL et Chartres Métropole. – Des événements structurants (hackathon, meetup, masterclass …) permettant de développer votre réseau et de vous immerger au cœur des enjeux et des acteurs du secteur. – Living Lab > Tester vos innovations en réel sur le territoire de Chartres Métropole. – Rayonnement > Une mobilisation des services de Chartres Métropole et de ses satellites pour vous apporter le concours nécessaire pour les phases d’expérimentation, de tests et d’évaluation de vos innovations. – Financements > Un accompagnement rapproché pour faciliter la mobilisation des ressources de financements. – Mentoring > Développement des idées, renforcement des avantages compétitifs, changement d’échelle par la collaboration et le mentoring entre les startups et la communauté de l’incubateur. Mobilisation d’experts thématiques en fonction des besoins exprimés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T09:00:00+01:00

2022-11-30T09:30:00+01:00 Fabrique de Territoire

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Morancez Autres Lieu 7 rue camille claudel Adresse 28630 Ville Morancez lieuville 7 rue camille claudel Morancez Departement Eure-et-Loir

7 rue camille claudel Morancez Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morancez/

Appel à candidatures 2022, programme d’incubation Fabrique de Territoire 7 rue camille claudel 2022-11-30 was last modified: by Appel à candidatures 2022, programme d’incubation Fabrique de Territoire 7 rue camille claudel 7 rue camille claudel 30 novembre 2022 7 rue camille claudel Morancez Morancez

Morancez Eure-et-Loir