Rentrée litéraire 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule, 13 octobre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

La médiathèque de Saint-Pourçain invite la compagnie puydômoise « Lecture à la carte » qui nous fera le plaisir de vous présenter une sélection de 10 romans de la rentrée littéraire 2023 et de courts extraits tirés de ces romans seront lus..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . .

7 Rue Cadoret Médiathèque

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Saint-Pourçain media library has invited the puydômoise company « Lecture à la carte » to present a selection of 10 novels from the 2023 literary season. Short extracts from these novels will be read.

La mediateca de Saint-Pourçain invita a la compañía de Puydômois « Lecture à la carte » a presentar una selección de 10 novelas de la temporada literaria 2023, de las que se leerán breves extractos.

Die Mediathek von Saint-Pourçain lädt das Ensemble « Lecture à la carte » aus Puydômoise ein, das uns das Vergnügen machen wird, Ihnen eine Auswahl von 10 Romanen aus dem literarischen Herbst 2023 vorzustellen, und es werden kurze Auszüge aus diesen Romanen vorgelesen.

