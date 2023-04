Atelier jeunesse 7 rue Biron Librairie l’Arbre sans fin, 15 avril 2023, Ganges.

Le prochain atelier jeunesse proposé par la librairie L’Arbre sans fin aura lieu le samedi 15 avril 2023. Places limitées, sur réservation..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

7 rue Biron

Librairie l’Arbre sans fin

Ganges 34190 Hérault Occitanie



The next children’s workshop offered by the Arbre sans fin bookstore will take place on Saturday, April 15, 2023. Places are limited and must be reserved in advance.

El próximo taller infantil de la librería L’Arbre sans fin tendrá lugar el sábado 15 de abril de 2023. Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Der nächste von der Buchhandlung L’Arbre sans fin angebotene Jugendworkshop findet am Samstag, den 15. April 2023 statt. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-28 par ADT34