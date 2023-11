Marché de Noël 7 Rte de Neuvy sur Barangeon Allogny, 16 décembre 2023, Allogny.

Allogny,Cher

Le marché de Noël d’Allogny est un paradis pour les amateurs de cadeaux uniques et faits main. Avec de nombreux exposants, ce marché offre une variété infinie d’idées cadeaux pour tous les goûts..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

7 Rte de Neuvy sur Barangeon

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire



The Allogny Christmas market is a paradise for lovers of unique, handmade gifts. With numerous exhibitors, this market offers an infinite variety of gift ideas for all tastes.

El mercado navideño de Allogny es un paraíso para los amantes de los regalos únicos hechos a mano. Con numerosos expositores, este mercado ofrece un sinfín de ideas de regalos para todos los gustos.

Der Weihnachtsmarkt in Allogny ist ein Paradies für Liebhaber einzigartiger und handgemachter Geschenke. Mit zahlreichen Ausstellern bietet dieser Markt eine unendliche Vielfalt an Geschenkideen für jeden Geschmack.

Mise à jour le 2023-11-03 par BERRY