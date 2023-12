Fabrication sablés de Noël 7, route du Suran Montfleur Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00 . Venez faire vos sablés de Noël au Moulin avec vos enfants ou petits enfants !

Nous passerons l’après midi en s’amusant à réaliser de délicieux sablés ou petites douceurs de Noël. Appelez nous pour en savoir plus ! .

7, route du Suran Moulin de Pont des Vents

Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté

