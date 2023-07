Spectacle au château 7 Route du Moulin Cherves, 11 août 2023, Cherves.

Cherves,Vienne

Les différents ateliers de l’association des Gens de Cherves, présentent au public leur nouvelle création collective, rassemblant chant, musique, danse, cornemuse et hautbois de Poitou, lors de deux spectacles..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

7 Route du Moulin

Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The various workshops of the Gens de Cherves association present their new collective creation to the public, bringing together song, music, dance, bagpipes and Poitou oboe, in two shows.

Los diferentes talleres de la asociación Gens de Cherves presentan al público su nueva creación colectiva, que reúne canto, música, danza, gaita y oboe de Poitou en dos espectáculos.

Die verschiedenen Workshops des Vereins « Les Gens de Cherves » stellen dem Publikum in zwei Aufführungen ihre neue gemeinsame Kreation vor, die Gesang, Musik, Tanz, Dudelsack und Oboe aus Poitou vereint.

