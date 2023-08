42ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel, 1 octobre 2023, Saint-Just-le-Martel.

Saint-Just-le-Martel,Haute-Vienne

Venez participer au 42ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 1er octobre sera ponctué de plusieurs manifestations et clôturera le festival. Dès 9H, la Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations. Entre 11H30 et 12H, vous pourrez assister aux proclamations et à des remises de prix. A 16H aura lieu la remise du Prix du Club de la Presse en partenariat aves l’Association des Journalistes du « Club de la Presse ». Corinne Maumont proposera un stand de maquillage de 14H à 18H.

Plus d’informations par téléphone (05.55.09.26.70) ou sur le site (en lien)..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

7 Route du Château d’Eau Centre de la Caricature

Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 42nd Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour in Saint-Just-le-Martel.

Several events will take place on October 1st, bringing the festival to a close. From 9 a.m., the Salon will open its doors to the public, with autograph and caricature stands, a bookshop and entertainment. Between 11:30 and 12:00, you’ll be able to attend the proclamations and prize-giving ceremonies. At 4pm, the Prix du Club de la Presse will be awarded in partnership with the Association des Journalistes du « Club de la Presse ». Corinne Maumont will be on hand with a make-up stand from 2pm to 6pm.

Further information by telephone (05.55.09.26.70) or on the website (link).

Participe en el 42º Salón Internacional de la Caricatura, el Diseño de Prensa y el Humor de Saint-Just-le-Martel.

El 1 de octubre se celebrarán varios actos para clausurar el festival. A partir de las 9 de la mañana, el Salón abrirá sus puertas al público, que descubrirá puestos de venta de autógrafos y caricaturas, una librería y animaciones. Entre las 11.30 y las 12.00 horas, podrá asistir a los anuncios y a las ceremonias de entrega de premios. A las 16.00 horas se entregará el Premio del Club de Prensa, en colaboración con la Asociación de Periodistas del Club de Prensa. Corinne Maumont tendrá un stand de maquillaje de 14.00 a 18.00 h.

Más información por teléfono (05.55.09.26.70) o en la página web (enlace).

Nehmen Sie an der 42. Internationalen Messe für Karikatur, Presse- und Humorzeichnungen in Saint-Just-le-Martel teil.

Am 1. Oktober finden mehrere Veranstaltungen statt, die das Festival abschließen. Ab 9 Uhr öffnet die Messe ihre Pforten für das Publikum, das sich auf Signier- und Karikaturstände, eine Buchhandlung und Animationen freuen kann. Zwischen 11:30 und 12:00 Uhr können Sie den Proklamationen und Preisverleihungen beiwohnen. Um 16 Uhr findet die Verleihung des Preises des Presseclubs in Zusammenarbeit mit der Journalistenvereinigung « Club de la Presse » statt. Corinne Maumont wird von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Schminkstand anbieten.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch (05.55.09.26.70) oder auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Limoges Métropole