42ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel, 28 septembre 2023, Saint-Just-le-Martel.

Saint-Just-le-Martel,Haute-Vienne

Venez participer au 42ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 28 septembre sera ponctué de plusieurs manifestations. Dès 9H, la Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations. Un atelier pour les Jeunes entre 11 et 28 ans avec « Jets d’Encre » avec la thématique : « La création de l’information » sera proposé de 10H à 12H et 14H à16H (sur réservations).

Plus d’informations par téléphone (05.55.09.26.70) ou sur le site (en lien)..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 19:00:00. .

7 Route du Château d’Eau Centre de la Caricature

Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 42nd Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour in Saint-Just-le-Martel.

September 28 will be punctuated by several events. From 9 a.m. onwards, the Salon will open its doors to the public, with autograph and caricature stands, a bookshop and other activities. A workshop for young people aged 11 to 28 with « Jets d’Encre » on the theme of « The creation of information » will run from 10am to 12pm and 2pm to 4pm (reservations required).

Further information by phone (05.55.09.26.70) or on the website (link).

Participe en el 42º Salón Internacional de la Caricatura, el Diseño de Prensa y el Humor de Saint-Just-le-Martel.

Habrá varios actos el 28 de septiembre. A partir de las 9 de la mañana, el Salón estará abierto al público, con puestos de venta de autógrafos y caricaturas, una librería y diversas actividades. De 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas (previa reserva), se organizará un taller para jóvenes de 11 a 28 años con « Jets d’Encre » sobre el tema « Crear información ».

Más información por teléfono (05.55.09.26.70) o en la página web (enlace).

Nehmen Sie an der 42. Internationalen Messe für Karikatur, Presse- und Humorzeichnungen in Saint-Just-le-Martel teil.

Am 28. September finden mehrere Veranstaltungen statt. Ab 9 Uhr öffnet der Salon seine Pforten für das Publikum, das Signier- und Karikaturstände, eine Buchhandlung und Animationen entdecken kann. Ein Workshop für Jugendliche zwischen 11 und 28 Jahren mit « Jets d’Encre » zum Thema « La création de l’information » wird von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr angeboten (Reservierung erforderlich).

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch (05.55.09.26.70) oder auf der Website (Link).

