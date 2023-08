42ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour 7 Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel, 24 septembre 2023, Saint-Just-le-Martel.

Venez participer au 42ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel.

Le 24 septembre sera ponctué de plusieurs manifestations. Dès 9H, la Salon ouvrira ses portes au public où il découvrira des stands de dédicaces et de caricatures, une librairie et des animations. A 11H, le prix du « Crayon de Porcelaine » spécial Albums sera remis et à 11H30 aura lieu la proclamation et la remise du prix « Anti Mal Bouffe » en partenariat avec la Coopérative du Cul Noir. Rendez-vous à 16H pour la remise du prix « Les Plumes de l’Humour » en partenariat avec la Maison Didier Cotte. Corinne Maumont proposera un stand de maquillage de 14H à 18H.

Plus d’informations par téléphone (05.55.09.26.70) ou sur le site (en lien)..

7 Route du Château d’Eau Centre de la Caricature

Come and take part in the 42nd Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour in Saint-Just-le-Martel.

September 24 will be punctuated by several events. From 9 a.m., the Salon will open its doors to the public, with autograph and caricature stands, a bookshop and entertainment. At 11 a.m., the « Crayon de Porcelaine » prize for albums will be awarded, and at 11:30 a.m. the « Anti Mal Bouffe » prize will be announced and awarded in partnership with the Coopérative du Cul Noir. At 4pm, the « Les Plumes de l’Humour » prize will be awarded in partnership with Maison Didier Cotte. Corinne Maumont will be on hand with a make-up stand from 2pm to 6pm.

Further information by phone (05.55.09.26.70) or on the website (link).

Participe en el 42º Salón Internacional de la Caricatura, el Diseño de Prensa y el Humor de Saint-Just-le-Martel.

El 24 de septiembre se celebrarán varios actos. A partir de las 9 de la mañana, el Salón abrirá sus puertas al público, que descubrirá puestos de venta de autógrafos y caricaturas, una librería y animaciones. A las 11.00 horas se entregará el premio especial « Crayon de Porcelaine » para álbumes, y a las 11.30 horas se anunciará y entregará el premio « Anti Mal Bouffe », en colaboración con la Coopérative du Cul Noir. A las 16.00 horas se entregará el premio « Les Plumes de l’Humour », en colaboración con la Maison Didier Cotte. Corinne Maumont tendrá un stand de maquillaje de 14.00 a 18.00 horas.

Más información por teléfono (05.55.09.26.70) o en la página web (enlace).

Nehmen Sie an der 42. Internationalen Messe für Karikatur, Presse- und Humorzeichnungen in Saint-Just-le-Martel teil.

Am 24. September finden mehrere Veranstaltungen statt. Ab 9 Uhr öffnet der Salon seine Pforten für das Publikum, das Signier- und Karikaturstände, eine Buchhandlung und Animationen entdecken kann. Um 11 Uhr wird der Preis « Crayon de Porcelaine » für Alben verliehen, und um 11.30 Uhr findet die Verkündung und Verleihung des Preises « Anti Mal Bouffe » in Zusammenarbeit mit der « Coopérative du Cul Noir » statt. Um 16 Uhr findet die Verleihung des Preises « Les Plumes de l’Humour » in Zusammenarbeit mit dem Maison Didier Cotte statt. Corinne Maumont bietet von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Schminkstand an.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch (05.55.09.26.70) oder auf der Website (Link).

