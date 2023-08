Journées Européennes du Patrimoine – Jardin de L’Eau Vive 7 Route du Breuil La Ville-sous-Orbais, 17 septembre 2023, La Ville-sous-Orbais.

La Ville-sous-Orbais,Marne

Venez découvrir au cœur de la Brie des Etangs, le jardin de l’eau vive, jeune jardin pour tous les amateurs d’arbres et de plantes rares ! Flânez dans ce parc de 2 hectares traversé de plusieurs ruisseaux et admirez les nombreuses espèces : aubépines, chênes, érables, conifères, fruitiers… ainsi qu’un potager fleuri, un jardin humide, un verger, un sous-bois…

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ils accueille la LPO qui animera un atelier bouturage sur le thème des haies et de leur rôle pour le maintien de la biodiversité. Vous pourrez créer vous-même des haies pleines de biodiversité.

Une visite commentée du jardin et des nombreux refuges qu’il offre à la faune sauvage sera également proposée à partir de 15h00..

7 Route du Breuil Jardin de L’Eau Vive

La Ville-sous-Orbais 51270 Marne Grand Est



In the heart of the Brie des Etangs region, come and discover the Jardin de l’Eau vive, a young garden for all lovers of rare trees and plants! Stroll through this 2-hectare park with its several streams and admire the many species: hawthorns, oaks, maples, conifers, fruit trees… as well as a flowering kitchen garden, a wet garden, an orchard, an undergrowth…

On the occasion of the European Heritage Days, the LPO will be hosting a cutting workshop on the theme of hedges and their role in maintaining biodiversity. You’ll be able to create your own hedges full of biodiversity.

A guided tour of the garden and its many refuges for wildlife will also be offered from 3:00 pm.

En el corazón de la región de Brie des Etangs, venga a descubrir el Jardín del Agua Viva, un jardín joven para todos los amantes de los árboles y plantas raras Pasee por este parque de 2 hectáreas atravesado por varios arroyos y admire las numerosas especies: espinos, robles, arces, coníferas, árboles frutales… así como un huerto florido, un jardín húmedo, un huerto, un sotobosque…

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la LPO organiza un taller de esquejado sobre el tema de los setos y su papel en el mantenimiento de la biodiversidad. Podrá crear sus propios setos llenos de biodiversidad.

También habrá una visita guiada al jardín y a los numerosos refugios que ofrece a la fauna, a partir de las 15.00 horas.

Entdecken Sie im Herzen der Brie des Etangs den « Jardin de l’eau vive », einen jungen Garten für alle Liebhaber seltener Bäume und Pflanzen! Schlendern Sie durch den 2 Hektar großen Park, der von mehreren Bächen durchzogen ist, und bewundern Sie die zahlreichen Arten: Weißdorn, Eichen, Ahorn, Koniferen, Obstbäume… sowie einen blühenden Gemüsegarten, einen Feuchtgarten, einen Obstgarten, ein Unterholz…

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes empfängt sie die LPO, die einen Stecklings-Workshop zum Thema Hecken und ihre Rolle für die Erhaltung der Biodiversität veranstaltet. Sie können selbst Hecken voller Biodiversität anlegen.

Eine Führung durch den Garten und die zahlreichen Zufluchtsorte, die er für Wildtiere bietet, wird ebenfalls ab 15:00 Uhr angeboten.

