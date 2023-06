Fête de la Musique : Repas-concert Tour Blanche 7 Route des Paloux Saint-Yrieix-la-Perche, 21 juin 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Repas-concert avec Gavin et Nico’zz (blues, rock, soul). Menu à 30 €. Pour les enfants à 9,90 €. Sur réservation..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 22:30:00. .

7 Route des Paloux

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert-meal with Gavin and Nico?zz (blues, rock, soul). Menu at 30 ?. Children 9.90? Reservations required.

Concierto a la hora de comer con Gavin y Nicošz (blues, rock, soul). Menú a 30? Niños a 9,90? Imprescindible reservar.

Konzert-Essen mit Gavin und Nico?zz (Blues, Rock, Soul). Menü für 30 ? Für Kinder zu 9,90 ? Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Pays de Saint-Yrieix