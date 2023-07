Domaine Raimbault Pineau 7 route de Sancerre Sury-en-Vaux, 1 juillet 2023, Sury-en-Vaux.

Sury-en-Vaux,Cher

Au cœur du Sancerrois dans le petit village de Sury-en-Vaux (5km de Sancerre), Notre famille se transmet la passion commune de notre terroir et perpétue ainsi la tradition familiale de la viticulture depuis plus de trois siècles sur notre Domaine de 18 hectares..

7 route de Sancerre

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire



In the heart of the Sancerrois in the small village of Sury-en-Vaux (5km from Sancerre), our family passes on the common passion for our terroir and thus perpetuates the family tradition of viticulture for more than three centuries on our 18-hectare estate. .

En el corazón de la región de Sancerre, en el pequeño pueblo de Sury-en-Vaux (a 5 km de Sancerre), nuestra familia comparte la pasión por nuestro terruño y perpetúa la tradición familiar de la viticultura desde hace más de tres siglos en nuestra finca de 18 hectáreas.

Im Herzen des Sancerrois, in dem kleinen Dorf Sury-en-Vaux (5 km von Sancerre entfernt), überträgt unsere Familie die gemeinsame Leidenschaft für unser Terroir und führt so die Familientradition des Weinbaus seit mehr als drei Jahrhunderten auf unserem 18 Hektar großen Weingut fort.

