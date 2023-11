MARCHÉ DE NOËL 7 route de Saint Germain Virecourt, 3 décembre 2023, Virecourt.

Virecourt,Meurthe-et-Moselle

Venez assister au Marché de Noël à la Ferme de la Folie à Virecourt. Vente de sapins de Noël et de réalisations artisanales. Des petits producteurs et créateurs locaux vous retrouveront pour présenter leurs produits. A déguster sur place : vin chaud, crêpes, marrons chauds…

Inscriptions pour les exposants auprès de Cathy au 06 17 45 09 57. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

7 route de Saint Germain Ferme de la Folie

Virecourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come to the Christmas Market at Ferme de la Folie in Virecourt. Christmas trees and handicrafts for sale. Local producers and designers will be on hand to present their products. Enjoy mulled wine, crêpes, hot chestnuts…

To register as an exhibitor, please contact Cathy on 06 17 45 09 57

Acérquese al Mercado de Navidad de la Ferme de la Folie de Virecourt. Venta de árboles de Navidad y artesanía. Productores y diseñadores locales presentarán sus productos. Para degustar in situ: vino caliente, crepes, castañas calientes, etc.

Para inscribirse como expositor, póngase en contacto con Cathy en el 06 17 45 09 57

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt auf der Ferme de la Folie in Virecourt. Verkauf von Weihnachtsbäumen und handwerklichen Erzeugnissen. Kleine lokale Produzenten und Schöpfer werden Sie hier treffen, um ihre Produkte vorzustellen. Vor Ort zu verkosten: Glühwein, Crêpes, heiße Maronen…

Anmeldungen für Aussteller bei Cathy unter 06 17 45 09 57

Mise à jour le 2023-11-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS