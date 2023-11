Illuminations au Parc du Château des Deux Lions 7 Route de Sahurs Canteleu, 1 décembre 2023, Canteleu.

Canteleu,Seine-Maritime

Le Château des Deux Lions à Canteleu Village vous ouvre son Parc à l’occasion des festivités de Noël !

Découvrez des illuminations en extérieur et savourez le panorama sur Rouen et la Seine en sirotant une boisson chaude. Un événement à vivre en famille ou entre amis les 2, 3, 16 et 17 décembre 2023..

Samedi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

7 Route de Sahurs Château des Deux lions

Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie



The Château des Deux Lions in Canteleu Village opens its park to you for the Christmas festivities!

Discover the outdoor illuminations and enjoy the panoramic view over Rouen and the Seine while sipping a hot drink. An event to enjoy with family and friends on December 2, 3, 16 and 17, 2023.

El Château des Deux Lions de Canteleu Village le abre su parque para las fiestas de Navidad

Descubra la iluminación exterior y disfrute de la vista panorámica sobre Ruán y el Sena mientras toma una bebida caliente. Un acontecimiento para disfrutar en familia y entre amigos los días 2, 3, 16 y 17 de diciembre de 2023.

Das Château des Deux Lions in Canteleu Village öffnet anlässlich der Weihnachtsfeierlichkeiten seinen Park für Sie!

Entdecken Sie die Außenbeleuchtungen und genießen Sie bei einem heißen Getränk das Panorama auf Rouen und die Seine. Ein Ereignis, das Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden am 2., 3., 16. und 17. Dezember 2023 erleben können.

Mise à jour le 2023-11-27 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES