Enquête « de fil en aiguille » au Château des Deux Lions 7 Route de Sahurs Canteleu, 28 octobre 2023, Canteleu.

Canteleu,Seine-Maritime

Alors que Sherlock Holmes et le Dr. Watson discutent paisiblement près du feu, l’inspecteur Lestrade fait irruption. Son affaire de meurtre semble complexe et Sherlock Holmes souhaite mettre à l’épreuve votre perspicacité en tant que jeunes enquêteurs. À l’aide de documents clés et de témoignages, vous formerez des équipes d’apprentis détectives et devrez assister votre maître dans cette investigation.

Réservation obligatoire.

2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 22:30:00. .

7 Route de Sahurs

Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie



While Sherlock Holmes and Dr. Watson are chatting peacefully by the fire, Inspector Lestrade bursts in. His murder case seems complex, and Sherlock Holmes wants to test your insight as young investigators. Using key documents and eyewitness accounts, you’ll form teams of apprentice detectives and assist your master in the investigation.

Reservations required

Mientras Sherlock Holmes y el Dr. Watson charlan tranquilamente junto al fuego, irrumpe el inspector Lestrade. Su caso de asesinato parece complejo y Sherlock Holmes quiere poner a prueba vuestra perspicacia como jóvenes investigadores. Utilizando documentos clave y declaraciones de testigos, formaréis equipos de aprendices de detective y ayudaréis a vuestro maestro en esta investigación.

Imprescindible reservar

Während Sherlock Holmes und Dr. Watson friedlich am Feuer sitzen und sich unterhalten, platzt Inspektor Lestrade herein. Sein Mordfall scheint kompliziert zu sein, und Sherlock Holmes möchte deinen Scharfsinn als junger Ermittler auf die Probe stellen. Anhand von Schlüsseldokumenten und Zeugenaussagen bilden Sie Teams von Detektivlehrlingen und müssen Ihrem Meister bei den Ermittlungen assistieren.

Reservierung erforderlich

