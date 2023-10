Réveillon Dansant 7 Route de Neuvy sur Barangeon Allogny, 31 décembre 2023, Allogny.

Allogny,Cher

Réveillon dansant organisé par le Comité des fêtes de la ville..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 20 EUR.

7 Route de Neuvy sur Barangeon

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire



New Year’s Eve dance organized by the town’s Comité des fêtes.

Baile de Nochevieja organizado por el Comité des fêtes de la ciudad.

Silvester-Tanz, organisiert vom Festkomitee der Stadt.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT BOURGES