Visite du château de Bretteville Saint Laurent – Journées Européennes du Patrimoine 7 Route de l’Eglise Bretteville-Saint-Laurent, 16 septembre 2023, Bretteville-Saint-Laurent.

Bretteville-Saint-Laurent,Seine-Maritime

L’ancienne résidence du marquis de Miromesnil, garde des sceaux du roi Louis XVI ouvre ses portes pour des visites commentées de ses intérieurs et extérieurs par les propriétaires et leurs enfants. Cette année, les visites auront pour thème les restaurations effectuées ces dernières années.

Construit vers 1715, l’édifice présente une façade classique ouverte sur une avant cour majestueuse. La visite emmènera les visiteurs dans l’histoire des familles de parlementaires du Pays de Caux jusqu’à l’histoire de contemporaine et ses chantiers en cours. Le château fait en effet, continue de faire l’objet d’une restauration importante de sa couverture avec l’aide de la Direction des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC)..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 . .

7 Route de l’Eglise

Bretteville-Saint-Laurent 76560 Seine-Maritime Normandie



The former residence of the Marquis de Miromesnil, King Louis XVI’s Keeper of the Seals, opens its doors for guided tours of its interiors and exteriors by the owners and their children. This year, the theme of the tours will be the restorations carried out in recent years.

Built around 1715, the building features a classical façade opening onto a majestic forecourt. The tour will take visitors on a journey through the history of the parliamentary families of the Pays de Caux, right up to contemporary history and its ongoing restoration projects. The château’s roof is currently undergoing major restoration with the help of the Direction des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC).

La antigua residencia del marqués de Miromesnil, guardián de los sellos del rey Luis XVI, abre sus puertas para visitas guiadas de sus interiores y exteriores por los propietarios y sus hijos. Este año, el tema de las visitas serán las restauraciones llevadas a cabo en los últimos años.

Construido hacia 1715, el edificio tiene una fachada clásica que se abre a un majestuoso patio delantero. El recorrido llevará a los visitantes a través de la historia de las familias parlamentarias del Pays de Caux, hasta la actualidad y sus obras en curso. En la actualidad, el castillo está siendo objeto de importantes obras de restauración en el tejado, con la ayuda del Departamento de Asuntos Culturales de Normandía (DRAC).

Die ehemalige Residenz des Marquis de Miromesnil, des Siegelbewahrers von König Ludwig XVI, öffnet ihre Türen für kommentierte Besichtigungen der Innen- und Außenbereiche durch die Eigentümer und ihre Kinder. In diesem Jahr werden die Besichtigungen die in den letzten Jahren durchgeführten Restaurierungen zum Thema haben.

Das um 1715 erbaute Gebäude hat eine klassische Fassade, die sich zu einem majestätischen Vorhof hin öffnet. Die Besichtigung führt die Besucher durch die Geschichte der Parlamentarierfamilien des Pays de Caux bis hin zur Zeitgeschichte und den laufenden Bauarbeiten. Das Dach des Schlosses wird mit Hilfe der Direction des Affaires Culturelles de Normandie (DRAC) restauriert.

Mise à jour le 2023-08-23 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville