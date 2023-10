Marché de Noël 7 Route de l’Abbaye Hambye, 3 décembre 2023, Hambye.

Hambye,Manche

Le marché de Noël de l’abbaye revient pour une troisième édition !

Tous publics.

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie



The Abbey’s Christmas market is back for a third edition!

For the general public

El mercado navideño de la abadía celebra su tercera edición

Para el público en general

Der Weihnachtsmarkt in der Abtei kehrt für eine dritte Ausgabe zurück!

Alle öffentlichen

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche