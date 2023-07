Journées du patrimoine à l’abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye Hambye, 16 septembre 2023, Hambye.

Hambye,Manche

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023 venez découvrir l’ensemble du site et ses expositions.

Visite libre et gratuite de l’ensemble du site et de ses expositions.

Animations autour de l’exposition Mathilde Loisel, gravures et légendes :

Démonstration de gravure par Mathilde Loisel et échanges avec le public de 14h à 18h le samedi et le dimanche.

Entrée gratuite à l’abbaye de 10h à 18h sans interruption..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie



Come and discover the entire site and its exhibitions during the 2023 European Heritage Days.

Free admission to the entire site and its exhibitions.

Activities around the Mathilde Loisel, engravings and legends exhibition:

Engraving demonstration by Mathilde Loisel and discussion with the public from 2pm to 6pm on Saturday and Sunday.

Free admission to the abbey from 10 a.m. to 6 p.m. non-stop.

Venga a descubrir todo el recinto y sus exposiciones durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023.

Entrada gratuita a todo el recinto y sus exposiciones.

Actividades en torno a la exposición Mathilde Loisel, grabados y leyendas:

Demostración de grabado por Mathilde Loisel y coloquio con el público de 14:00 a 18:00 el sábado y el domingo.

Entrada gratuita a la abadía de 10.00 a 18.00 h sin interrupción.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2023 entdecken Sie die gesamte Anlage und ihre Ausstellungen.

Freie und kostenlose Besichtigung der gesamten Anlage und ihrer Ausstellungen.

Animationen rund um die Ausstellung Mathilde Loisel, Gravuren und Legenden :

Vorführung von Gravuren durch Mathilde Loisel und Austausch mit dem Publikum von 14:00 bis 18:00 Uhr am Samstag und Sonntag.

Freier Eintritt in die Abtei von 10 bis 18 Uhr durchgehend.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche