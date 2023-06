Safari en Xaintrie 7 route de La claretie Saint-Cirgues-la-Loutre, 12 juin 2023, Saint-Cirgues-la-Loutre.

Partez à la découverte du chevreuil et de la faune corrézienne. Afin de vous donner l’occasion de lever le voile sur la vie de ce petit cervidé, « Safari en Xaintrie » vous propose des balades d’environ 3h30, entre prés et forêts. La vie du chevreuil est bien remplie et chaque période de l’année amène son lot de nouveautés: la naissance des petits en mai-juin, le rut à la fin juillet, la vie en groupe dès la fin du mois d’août… Tous les prétextes sont bons pour tenter une petite sortie et observer en toute discrétion brocards, chevrettes et leurs petits. En plus des chevreuils, si vous êtes discrets et respectez les consignes, vous aurez peut être la chance d’observer blaireaux, renards, lièvres, écureuils, cerfs ou sangliers dans leur environnement naturel….

7 route de La claretie

Saint-Cirgues-la-Loutre 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the roe deer and the wildlife of Correze. Safari en Xaintrie » offers you the opportunity to learn more about the life of this small deer, with walks lasting around 3? hours, through meadows and forests. The life of the roe deer is a busy one, with each period of the year bringing its share of novelties: the birth of young in May-June, the rut at the end of July, group life from the end of August? Any excuse is a good one to try a little outing and discreetly observe roe deer, kids and their young. In addition to deer, if you are discreet and follow the instructions, you may be lucky enough to observe badgers, foxes, hares, squirrels, deer or wild boar in their natural environment?

Descubra el corzo y la fauna de Correze. Safari en Xaintrie le ofrece la posibilidad de conocer mejor la vida de este pequeño cérvido en paseos de unas 3 horas y media, a través de prados y bosques. La vida del corzo es ajetreada, y cada periodo del año aporta sus propias novedades: el nacimiento de las crías en mayo-junio, el celo a finales de julio, la vida en grupo a partir de finales de agosto? Cualquier excusa es buena para intentar una pequeña salida y observar discretamente a los corzos, los gamos jóvenes y sus crías. Además de corzos, si es discreto y sigue las instrucciones, puede tener la suerte de ver tejones, zorros, liebres, ardillas, ciervos o jabalíes en su entorno natural..

Entdecken Sie das Reh und die Tierwelt der Region Corrèze. Um Ihnen die Gelegenheit zu geben, das Leben dieses kleinen Hirsches zu erforschen, bietet Ihnen « Safari en Xaintrie » ca. 3,5-stündige Spaziergänge zwischen Wiesen und Wäldern an. Das Leben eines Rehs ist sehr abwechslungsreich und jede Jahreszeit bringt eine Menge Neuigkeiten mit sich: die Geburt der Jungen im Mai/Juni, die Brunftzeit Ende Juli, das Leben in der Gruppe ab Ende August? Jeder Vorwand ist gut genug, um einen kleinen Ausflug zu wagen und Rehböcke, Zicklein und ihre Jungen unauffällig zu beobachten. Wenn Sie sich diskret verhalten und die Anweisungen befolgen, können Sie neben den Rehen auch Dachse, Füchse, Hasen, Eichhörnchen, Hirsche oder Wildschweine in ihrer natürlichen Umgebung beobachten

