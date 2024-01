Spectacle enfants (dès 6 mois) : « L’Envolée Sauvage » par la Cie Ô Bruit Doux 7 route de Kerniguez Carhaix-Plouguer, mercredi 17 janvier 2024.

Carhaix-Plouguer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 17:30:00

fin : 2024-01-17

Solo pour 3 flûtes et orchestre de forêt en plein ciel

À travers ses habitudes, petits rituels ou évènements imprévus, Naïa s’en remet à son langage singulier du son, de la musique, du vivant autour d’elle… de tout ce qui vibre pour évoluer seule et communiquer avec le monde extérieur.

Organisation Le Plancher en partenariat avec l’association Galipette et RMCom

Réservation auprès de Galipette : assogalipette@orange.fr

7 route de Kerniguez Maison de l’Enfance

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



