Portes ouvertes chez J. Moura 7 route de Gerderest Monassut-Audiracq, 1 décembre 2023, Monassut-Audiracq.

Monassut-Audiracq,Pyrénées-Atlantiques

Entreprise familiale depuis 1978, la famille Moura fabrique des vêtements en polaire Made in Béarn et maîtrise l’ensemble de la chaîne de confection, gage d’une grande qualité. Ventes de vestes polaires, gilets, ponchos pour femmes, hommes et enfants. Il est possible de visiter la fabrique.

Pensez à vos cadeaux de Noël !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

7 route de Gerderest J. MOURA

Monassut-Audiracq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A family business since 1978, the Moura family manufactures fleece clothing Made in Béarn and controls the entire chain of manufacture, guaranteeing high quality. Sales of polar jackets, vests, ponchos for women, men and children. It is possible to visit the factory.

Think about your Christmas gifts!

Empresa familiar desde 1978, la familia Moura fabrica prendas de vellón Made in Béarn y controla toda la cadena de fabricación, lo que garantiza una alta calidad. Venta de chaquetas polares, chalecos, ponchos para mujeres, hombres y niños. Es posible visitar la fábrica.

Piensa en tus regalos de Navidad

Familienunternehmen seit 1978. Die Familie Moura stellt Fleecebekleidung Made in Béarn her und beherrscht die gesamte Konfektionskette, was für eine hohe Qualität bürgt. Verkauf von Fleecejacken, Westen, Ponchos für Frauen, Männer und Kinder. Es ist möglich, die Fabrik zu besichtigen.

Denken Sie an Ihre Weihnachtsgeschenke!

