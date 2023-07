Balade toponymique De Miuvachas a Tafaleschas 7 Route d’Aubusson Millevaches, 5 septembre 2023, Millevaches.

Millevaches,Corrèze

C’est entre ces deux haut lieux de l’interrogation toponymique que sont Millevaches et Taphaleschas, que nous partirons, bâton à la main et nez au vent, à la découverte des noms de lieux de la Montagne limousine. Au delà de leurs aspects énigmatiques ou plaisants, leur interprétation historique, paysagère, humaine, nous livre bien des clefs de compréhension de notre région.

Cette sortie sera suivie de la présentation et dédicace de l’ouvrage « De la Chassagne au Monteil, guide des noms de lieux du PNR de Millevaches en Limousin..

2023-09-05 fin : 2023-09-05 17:00:00. .

7 Route d’Aubusson

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



It’s between Millevaches and Taphaleschas, two high points of toponymic interrogation, that we’ll set off, stick in hand and nose to the wind, to discover the place names of the Limousin mountains. Beyond their enigmatic or pleasant aspects, their historical, landscape and human interpretations provide us with many keys to understanding our region.

This outing will be followed by the presentation and signing of the book « De la Chassagne au Monteil, guide des noms de lieux du PNR de Millevaches en Limousin ».

Entre estas dos mecas del cuestionamiento toponímico, Millevaches y Taphaleschas, partiremos, bastón en mano y nariz al viento, para descubrir los topónimos de las montañas lemosinas. Más allá de sus aspectos enigmáticos o agradables, sus interpretaciones históricas, paisajísticas y humanas nos proporcionan muchas claves para comprender nuestra región.

Esta salida irá seguida de la presentación y firma del libro « De la Chassagne au Monteil, guide des noms de lieux du PNR de Millevaches en Limousin ».

Zwischen den beiden Hochburgen der Namensforschung, Millevaches und Taphaleschas, begeben wir uns mit dem Stock in der Hand und der Nase im Wind auf die Entdeckung der Ortsnamen der Montagne Limousine. Abgesehen von ihren rätselhaften oder angenehmen Aspekten liefern uns ihre historischen, landschaftlichen und menschlichen Interpretationen viele Schlüssel zum Verständnis unserer Region.

Im Anschluss an den Ausflug wird das Buch « De la Chassagne au Monteil, guide des noms de lieux du PNR de Millevaches en Limousin » (Von Chassagne bis Monteil, Führer zu den Ortsnamen des PNR Millevaches en Limousin) vorgestellt und signiert.

