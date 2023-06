Tresser une vannerie « panière-pirogue » 7 Route d’Aubusson Millevaches, 29 août 2023, Millevaches.

Millevaches,Corrèze

Nous découvrirons le savoir-faire d’une vannière afin d’apprivoiser le végétal (ici le saule-osier), le plier sans couder, l’enrouler, le tresser… pour créer notre propre objet : la panière-pirogue, pannière allongée utile à tout !.

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 12:00:00. .

7 Route d’Aubusson

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



We’ll discover the skills of a basket-maker to tame the plant (in this case, willow-osier), fold it without bending, roll it up, braid it… to create our own object: the panière-pirogue, an elongated basket useful for everything!

Descubriremos las habilidades de un cestero para domar la planta (en este caso, el sauce-oscuro), doblarla sin doblarla, enrollarla, trenzarla… para crear nuestro propio objeto: las cestas-piragua, ¡cestas alargadas útiles para todo!

Wir lernen die Fertigkeiten einer Korbflechterin kennen, um die Pflanzen (hier die Weidenruten) zu zähmen, sie zu falten, ohne sie zu knicken, sie aufzurollen, zu flechten usw., um unser eigenes Objekt herzustellen: den Pfauenkorb, eine längliche Korbflechterin, die für alles nützlich ist!

