Millevaches sous les étoiles 7 Route d’Aubusson Millevaches, 22 août 2023, Millevaches.

Millevaches,Corrèze

La nuit tombée sera le début des explorations célestes ! Grâce à une équipe de bénévoles passionnés et munis de nombreux instruments, nous pourrons observer le ciel, ses planètes, étoiles et autres objets célestes..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . .

7 Route d’Aubusson

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



When night falls, the celestial explorations begin! Thanks to a team of enthusiastic volunteers equipped with numerous instruments, we’ll be able to observe the sky, its planets, stars and other celestial objects.

Cuando cae la noche, ¡es hora de explorar el cielo! Gracias a un equipo de entusiastas voluntarios equipados con diversos instrumentos, podremos observar el cielo, sus planetas, estrellas y otros objetos celestes.

Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt die Erkundung des Himmels! Dank eines Teams von begeisterten Freiwilligen, die mit zahlreichen Instrumenten ausgestattet sind, können wir den Himmel, seine Planeten, Sterne und andere Himmelsobjekte beobachten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze