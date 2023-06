Le temps d’une carte postale et le paysage change 7 Route d’Aubusson Millevaches, 4 juillet 2023, Millevaches.

Millevaches,Corrèze

Quels paysages nous entourent ? Comment sont-ils composés ? Comment ont-ils évolué ? Plein de questions qui viendront inspirer notre manière de les observer et de se les approprier ! Collage, peinture, tissage, tout est permis pour la création de nouvelles cartes postales !.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 18:30:00. .

7 Route d’Aubusson

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



What landscapes surround us? How are they composed? How have they evolved? These are just some of the questions that will inspire us to observe them and make them our own! Collage, painting, weaving – anything goes when it comes to creating new postcards!

¿Qué paisajes nos rodean? ¿Cómo están compuestos? ¿Cómo han evolucionado? Un sinfín de preguntas que inspirarán nuestra forma de verlos y hacerlos nuestros Collage, pintura, tejido… ¡todo vale a la hora de crear nuevas postales!

Welche Landschaften umgeben uns? Wie sind sie zusammengesetzt? Wie haben sie sich entwickelt? Viele Fragen, die unsere Art, sie zu betrachten und uns anzueignen, inspirieren werden! Collage, Malen, Weben – alles ist erlaubt, um neue Postkarten zu kreieren!

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze